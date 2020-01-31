В Киев прилетел госсекретарь США - будет встреча с Зеленским и другими топ-чиновниками

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В четверг вечером, 30 января, в Киев прибыл госекретарь США Майк Помпео.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Завтра американец встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Они поговорят о развитии двусторонних отношений.

Кроме того, Помпео возложит цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» в Михайловском златоверхом монастыре.

«Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства», — написал Помпео.

Роман Свиридов

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