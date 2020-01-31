В Киев прилетел госсекретарь США - будет встреча с Зеленским и другими топ-чиновниками

В четверг вечером, 30 января, в Киев прибыл госекретарь США Майк Помпео.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Завтра американец встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Они поговорят о развитии двусторонних отношений.

Кроме того, Помпео возложит цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» в Михайловском златоверхом монастыре.