В Киев прилетел госсекретарь США - будет встреча с Зеленским и другими топ-чиновниками

В четверг вечером, 30 января, в Киев прибыл госекретарь США Майк Помпео.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.
Завтра американец встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.
Они поговорят о развитии двусторонних отношений.
Кроме того, Помпео возложит цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» в Михайловском златоверхом монастыре.
«Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства», — написал Помпео.