Юрий Кормышкин призывает Президента и спикера Верховной Рады не подписывать закон об образвании и не уничтожать санаторные школы-интернаты

Депутат Николаевского облсовета, глава областной организации политической партии «Наш край» Юрий Кормышкин высказал критику по поводу принятия закона «Об общем среднем образовании» в части перспективы закрытия школ-интернатов. Ведь в этом случае дети, которые проходят в них обучение, и их родители останутся наедине со своими проблемами.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В начале года нашими нардепами был принят закон «Об общем среднем образовании». В этом законопроекте указано, что с 2020 года санаторные школы должны прекратить набор учеников в 1-9 классы. И это, друзья, не очень позитивная перспектива. В Николаевской области есть санаторные школы-интернаты для детей с сердечными заболеваниями, туберкулезом и сколиозом. И те условия обучения, и медицинская помощь, в которой они нуждаются ежедневно, в сегодняшних реалиях может быть предоставлена только там. Соответственно, с момента вступления в силу закона, дети этого могут лишиться, а вопрос их обучения и лечения ляжет на плечи родителей, большинство из которых не могут позволить себе такую роскошь как ухаживать за ребенком 24 часа в сутки. Ведь на это нужны деньги, и не малые», - высказал опасение депутат.

Юрий Кормышкин отметил, что такие учебные заведения оснащены необходимой материально-технической базой, здесь все обустроено для таких детей, им предоставляется необходимый уход, пока родители находятся на работе. Санаторные школы – их единственное спасение.

«Так почему же вдруг народные избранники решили, что подобные учебные заведения в Украине не нужны? Неужели они увидели в них большую статью расходов? Я напомню, что школы-интернаты получают финансирование из областного бюджета, который, в свою очередь, наполняется из уплаты налогов тех самых родителей. В законопроекте не указано никакой альтернативы. И что делать дальше и куда обращаться таким детям – непонятно. Мы не можем позволить себе оставить детей и их родителей, которым пришлось столкнуться с подобными тяжелыми жизненными обстоятельствами один на один», - задается вопросом Кормышкин.

Юрий Кормышкин заверил, что стороны области можно обеспечить полную поддержку. И «Нашим краем» готовится обращение к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не подписывать принятый законопроект в таком виде, пересмотреть и отправить его на доработку.

«В свою очередь, хотелось бы услышать от Департамента образования и науки Николаевской ОГА возможные пути решения этой проблемы в случае закрытия санаторных школ-интернатов», - резюмировал Кормышкин.

Как известно, 16 января 2020 года Верховная Рада приняла Закон «Об общем среднем образовании». В дополнениях к закону сказано, что с 2020 года санаторные школы-интернаты прекращают набор учеников с первого по девятый классы. До конца года руководители и учредители подобных школ должны изменить тип учреждений на лицеи с сохранением пансионов, а с 2024 года предоставлять исключительно профильное образование.

Напомним, 30 января в Николаеве прошел митинг. Протестующие вышли на Соборную площадь, чтоб выразить свое недовольство новыми законами,согласно которым сокращаются профсоюзы и, в частности, закрываются школы-интернаты санаторного типа.

В свою очередь, руководство николаевских санаторных школ-интернатов и родители возмутились правками, которые внесли в закон «Об образовании».