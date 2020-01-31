«Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка», - Министр Дубилет отчитался о закрытии в Кабмине парикмахерской

В Кабинете Министров Украины закрыли парикмахерскую, а в освобожденном помещении обустроили 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

«Маленький шаг, чтобы в нашей жизни стало немного меньше совка. У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)», - рассказал министр.

По словам Дубилета, в освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest.

«Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров». А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - отметил Дубилет.

Напомним, ранее Кабмин отменил дублирование электронных деклараций в бумажной форме.