Украина готова к новым формам партнерства с США в сфере безопасности, - Президент Зеленский

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности.

Об этом на брифинге с госсекретарем США Майком Помпео заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.

- Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении воздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции покупки необходимых вооружений, - сказал президент.

Напомним, в четверг вечером, 30 января, в Киев прибыл госекретарь США Майк Помпео.