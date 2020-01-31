Зеленский поручил Кабмину разработать национальный план реагирования на распространение коронавируса

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение коронавируса 2019-nCoV.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Оперативный штаб по недопущению распространения заболевания в Украине станет рабочей группой на уровне Кабинета министров.

В него должны войти представители не только Минздрава, но и МВД, Минобороны, Минобразования, Мининфраструктуры и ряда других служб и организаций.

В то же время в сообщении подчеркивается, что пока что в Украине не зарегистрировали ни одного случая инфицирования и нет оснований для любых мер чрезвычайного характера.

Офис президента заверил, что используются все необходимые ресурсы, а власть обладает всей информацией в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия.

Напомним, что ранее в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.