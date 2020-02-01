Одесситы намерены объединить громады вокруг Южного – туда хотят включить Коблево и Березанский район

Мэр Южного Владимир Новацкий и депутат Одесского облсовета Олег Кутателадзе предложили создать вокруг города центр агломерации, к которому присоединятся Березанский район и Коблево.

Об этом сообщает сайт «Yuzhny.info».

Концепция заключается в том, что все громады будут оставаться самостоятельными, но будут иметь один общий интерес – реализовать ряд проектов, направленных на улучшение условий жизни людей и привлечение крупных инвесторов. Встречу в горсовете Южного, на которой обговаривали планы объединения, собрал Олег Кутателадзе. Обсудить перспективный план развития региона приехали представители территориальных громад, а также три народных депутата, в том числе представитель Николаевской области Артем Черноморов.

- Моя идея заключается в том, чтобы сделать агломерацию вокруг Южного – это весь Лиманский район, возможно Березанский (часть), который граничит по лиману и морю, Коблево (Николаевская область). Мы имели бы возможность создать совместную программу и выделить два направления: развивать порто-промышленную зону и туристический потенциал. Мы договорились создать рабочую группу, определить проекты, выписать все проблемы, которые существуют в регионе и заключить договор о сотрудничестве, - сказал Олег Кутателадзе.

Управделами горисполкома Южного Лариса Шегида озвучила, что уже сегодня между громадами есть много общих задумок, которые возможно внедрить лишь общими усилиями, так как многие из них требуют больших финансовых вложений. По словам мэра Южного, сейчас «закладывается перспектива будущего проекта».

- Роль Южного в данном проекте такая же, как и других населенных пунктов, но с отличием в том, что мы станем центром, тут будут проходить все последующие встречи, обсуждения, мероприятия. В будущем, возможно, даже будет здание для штаб-квартиры, - отметил Новацкий.

По итогам первой организационной встречи решили создать рабочую группу, подготовить договор о сотрудничестве между громадами, отработать первоочередные вопросы, с которыми обратиться к народным депутатам Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что в Коблево пять баз отдыха, которые, физически находясь на территории Николаевской области, были зарегистрированы и платили налоги в Одесской области.