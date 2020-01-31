Руководству УЗ все равно, что происходит с пассажирскими перевозками, их интересует прибыль, - глава Мининфраструктуры Криклий

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, почему планируют разделить «Укрзалізницю» на три отдельные компании. Там считают, что сейчас структура «Укрзалізниці» способствует тому, что менеджмент не заботится о пассажирских перевозках.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью журналу «НВ».

«Когда у менеджмента показатель вознаграждения привязан к финансовым результатам, то им интересно развивать то, что выгодно. А это грузовые перевозки. И им абсолютно все равно, давайте говорить откровенно, что происходит с пассажирскими. А должен быть конкретный менеджмент, который исключительно этим станет заниматься», — сообщил Криклий.

Для того, чтобы стимулировать развитие пассажирских перевозок их выделят в отдельную компанию, которая будет заниматься исключительно ими. Эта компания будет получать дотации из бюджета, потому что пассажирские перевозки убыточны. Грузовая компания останется прибыльной и будет платить дивиденды в бюджет.

«Сейчас у нас существует кросс-субсидирование между подразделениями. То есть грузовые перевозки зарабатывают, а пассажирские — нет. И вот первые субсидируют вторых на сумму 12-14 млрд грн ($480-560 млн) в год. Это непрозрачный процесс», — отметил Криклий.

Напомним, 29 января Кабмин согласовал увольнение главы «Укрзалізниці».