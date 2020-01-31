Соцсеть Facebook будет удалять конспирологические посты о коронавирусе

Социальная сеть Facebook будет удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям.
Об этом сообщается в блоге компании.
В первую очередь будут удаляться посты, которые призывают препятствовать лечению или применению признанных медицинскими организациями мер предосторожности.
Также "в бан" попадут те сообщения, которые содержат информацию о заведомо ложных способах лечения от коронавируса.
Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги - блокироваться.
Ранее в соцсетях, в том числе и в Facebook, на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом получили распространение теории, что власти скрывают истинное число заболевших, а также что вирус был разработан специально как оружие массового поражения.
Также Facebook, YouTube и Twitter уже вносили изменения в свои алгоритмы выдачи, чтобы более высокий приоритет отдавался постам о коронавирусе из доверенных источников.
Напомним, ранее соцсеть Facebook ужесточила меры против фейковых видео