Соцсеть Facebook будет удалять конспирологические посты о коронавирусе

Социальная сеть Facebook будет удалять контент про коронавирус, связанный с теориями заговора и содержащий ложную информацию, которая может навредить людям.

Об этом сообщается в блоге компании.

В первую очередь будут удаляться посты, которые призывают препятствовать лечению или применению признанных медицинскими организациями мер предосторожности.

Также "в бан" попадут те сообщения, которые содержат информацию о заведомо ложных способах лечения от коронавируса.

Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги - блокироваться.

Ранее в соцсетях, в том числе и в Facebook, на фоне увеличения числа заболевших коронавирусом получили распространение теории, что власти скрывают истинное число заболевших, а также что вирус был разработан специально как оружие массового поражения.

Также Facebook, YouTube и Twitter уже вносили изменения в свои алгоритмы выдачи, чтобы более высокий приоритет отдавался постам о коронавирусе из доверенных источников.

Напомним, ранее соцсеть Facebook ужесточила меры против фейковых видео