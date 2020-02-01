Великобритания вышла из состава ЕС после 47 лет пребывания в объединении

Великобритания вышла из состава Европейского Союза, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.
Об этом сообщает «The Guardian».
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.
«Brexit — это не конец, а только начало. Момент, когда начинается рассвет, поднимается занавес и начинается новый акт нашей величественной национальной пьесы», - заявил он.
Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4— UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020
В самой Великобритании по случаю Brexit на улицы городов вышли тысячи людей — как сторонников, так и противников выхода. Они несли флаги Соединенного Королевства — которые только недавно сняли с евроинституций — и флаги Евросоюза.
В Лондоне к празднованию Brexit подготовились основательно. На Даунинг-стрит спроектировали огромные цифровые часы, которые вели обратный отсчет до момента выхода Великобритании из ЕС. Биг-Бен, вопреки обещаниям премьера Бориса Джонсона, так и не зазвонил: не хватило ни времени, ни собранных на краудфандинге денег.
Отмечается, что до конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях.
Напомним, что в конце марта 2017 года тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза. В частности, большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.
Позже, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе их недавней встречи в Лондоне посоветовал ей выбрать более жесткую позицию по вопросу Brexit.
51,9% британцев проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза, а 48,1% - за сохранение участия в ЕС.
Тогдашняя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.
Позже сообщалось, что в Министерстве обороны Британии готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано.
25 ноября 2018 года на внеочередном саммите в Брюсселе 27 государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
В частности, президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.
Как известно, 23 июля 2019 года новым премьер-министром Великобритании стал бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон. До этого высокопоставленную должность занимала Тереза Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.
24 января Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель подписали договор о выходе Великобритании из Европейского Союза.