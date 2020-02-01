Великобритания вышла из состава ЕС после 47 лет пребывания в объединении

Великобритания вышла из состава Европейского Союза, став первой страной в истории этого объединения, покинувшей его.

Об этом сообщает «The Guardian».

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон считает, что без сдержек со стороны Евросоюза Великобритания сможет в полную силу проявить весь свой потенциал.

«Brexit — это не конец, а только начало. Момент, когда начинается рассвет, поднимается занавес и начинается новый акт нашей величественной национальной пьесы», - заявил он.

Tonight we are leaving the European Union. pic.twitter.com/CboWQzYRM4 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) January 31, 2020

В самой Великобритании по случаю Brexit на улицы городов вышли тысячи людей — как сторонников, так и противников выхода. Они несли флаги Соединенного Королевства — которые только недавно сняли с евроинституций — и флаги Евросоюза.

В Лондоне к празднованию Brexit подготовились основательно. На Даунинг-стрит спроектировали огромные цифровые часы, которые вели обратный отсчет до момента выхода Великобритании из ЕС. Биг-Бен, вопреки обещаниям премьера Бориса Джонсона, так и не зазвонил: не хватило ни времени, ни собранных на краудфандинге денег.

Отмечается, что до конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях.

Напомним, что в конце марта 2017 года тысячи людей прошли маршем по Лондону, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Европейского союза. В частности, большинство британцев хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.