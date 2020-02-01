Зеленский собирается вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов – их назвали ответственными за высокие платежки за тепло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что за высокие платежки за отопление в Николаеве ответственны мэр города Александр Сенкевич и депутаты местного самоуправления. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно их вызвать на беседу в Киев.

Об этом говорится в видео, которое опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

- У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который предоставлен правительством – это Черновицкая и Николаевская области, - сказал Гончарук во время совещания по вопросам отопления и цены на газ. - Черновицкая и Николаевская области, они на уровне глав облгосадминистраций присутствовали. Кто не отреагировал? - спросил Зеленский. - Главы ОГА отреагировали, получили задания работать с органами местного самоуправления. Решение про снижение платежек на самом деле принимают предприятия. Они, как правило, находятся в коммунальной собственности. Где-то принадлежат области, где-то городу. Фактически это органы местного самоуправления – депутаты, мэр. Эти люди ответственны за уровень платежек, - пояснил Гончарук.

- Т.е. в Черновицкой и Николаевской они безуспешно работали? – задал вопрос Зеленский. - Им не удалось переубедить органы местного самоуправления. - Будет уменьшение в январе? – спросил Президент. - Конечно.

Гончарук отметил, что только в Черновцах и Николаеве, если брать областные центры, не снизили цену на отопление.

- Нужно апеллировать к местным депутатам и мэру. Это местная власть, - сказал премьер-министр. - Нужно список этих людей, будем с ними говорить, будем приглашать, - отметил Зеленский.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.

Национальная комиссия ранее повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.