Экс-генпрокурор Шокин заявил, что его якобы отравили и к этому причастен Байден

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его якобы отравили ртутью и к этому может быть причастен Байден. При этом Шокин не уточнил, кто именно – политик Джо Байден или его сын, бизнесмен Хантер Байден могут быть причастны к отравлению.

Об этом Шокин рассказал в интервью ТСН.

В начале сентября 2019 года Шокин, по его словам, пережил две остановки сердца, а теперь «здоров, но на 85%, может даже и на 90%». На момент отравления бывший генпрокурор находился в Греции.

- Это случилось 10 сентября 2019. Когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, кто присутствовал рядом, что мне очень повезло, что это случилось именно в этом месте и в это время. Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. Согласно заключению греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, применили электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново.

- Меня выписали 20 сентября и 22 сентября я прибыл в город Киев. Была потребность обязательно продолжить курс лечения, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мне порекомендовали клинику в Вене… Мне сделали много обследований. 11 октября врач ко мне пришел и спросил: «А вы знаете, что у вас ртуть в организме». В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма, - заявил Шокин.

Он утверждает, что из-за отравления у него была нарушена работа печени и почек.

- У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там мое официальное заявление, просил их расследовать, - отметил Шокин.

В этом же интервью он коснулся дела «Бурисмы», в котором замешан сын Джо Байдена Хантер.

- Я считал и считаю, что дело «Бурисмы» было закрыто и преждевременно, и незаконно… публиковалась очень хорошая статья, где все очень хорошо прописано, что Хантер Байден не имел никакого отношения к энергетике, действительно он был и кокаинистом, и немножко алкоголиком, - отметил бывший генпрокурор.

«Украинская правда» отмечает, что Шокин дал в Киеве еще одно интервью. Экс-генпрокурор Виктор Шокин в интервью Рудольфу Джулиани, личному адвокату президента США, рассказал о своем увольнении и влиянии на это тогдашнего президента Петра Порошенко, назвал сына экс-вице-президента США Джо Байдена «наркоманом и алкоголиком» и пересказал дело газовой компании «Burisma». Бывший генеральный прокурор принял участие в проекте, направленном на дискредитацию Джо Байдена, политического соперника Дональда Трампа и дела импичмента президента США.

Отметим, весной 2016 года под давлением Джо Байдена был уволен генпрокурор Виктор Шокин.