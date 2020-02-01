Коронавирус может стать «черным лебедем» и повлиять на экономику сильнее глобального финансового кризиса, - эксперты

Пандемия коронавируса может стать «черным лебедем», который повлияет на мировую экономику существеннее, чем финансовый кризис и рецессия 2008-2009 годов.

Об этом говорится в еженедельном обзоре аналитического подразделения финансовой корпорации Moodyʼs Corporation, сообщает «Лига.net».

«В отличие от обвала ипотечного рынка в США, никто не предсказывал появление в начале 2020 года потенциально разрушительной пандемии», - говорится в обзоре.

Кроме того, аналитики считают, что государственные деятели могут быть ограничены в возможностях устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с «испанкой» 1918 года (эпидемия гриппа, от которой пострадало около 500 миллионов человек в мире).

Отмечается, что в ответ на риски, связанные с возможным распространением коронавируса, упал индекс цен на промышленные металлы.

«В значительной степени это связано с огромным влиянием Китая на глобальную промышленную активность», - отмечают аналитики.

В Moodyʼs обращают внимание, что рост мировой экономики показывает высокую корреляцию с индексом цен на промышленные металлы с 1987 года по 2019.

По мнению аналитиков, из-за непредсказуемости распространения коронавируса под сомнением оказался и прогнозируемый ранее рост мирового ВВП на 3,3% в 2020 году.

Напомним, что ранее в Италии из-за коронавируса на полгода ввели режим чрезвычайного положения.

Справка:

Черный лебедь – это труднопрогнозируемое событие, которое оказывает значительное воздействие на экономику. Термин ввел американский экономист Нассим Талеб в книге с одноименным названием, вышедшей в 2007 году.