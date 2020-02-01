Нардеп от «Слуги народа» Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку

Депутат от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. При этом он уточнил, что пес должен быть элитной породы.

Об этом депутат сказал в эфире телеканала «112», сообщает «Левый берег».

Нардеп ответил на вопрос Любови Павловны из села в Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

- Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить, - сказал Брагар.

Коллега нардепа по фракции «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook нецензурно отреагировал на слова Брагаря:

«Евгений Брагарь, ты долбо*б».

Напомним, ранее Евгений Брагар написал заявление в полицию на волонтера Настю Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе «Луцк-Киев» из-за отказа выключить там сериал на русском языке.

Двое девушек, которые ехали из Луцка в Киев с похорон погибшего на Донбассе Николая Сорочука, были вынуждены посреди трассы выйти из автобуса из-за несогласия водителя и пассажиров выключить русский сериал. После публикации в соцсети компания-перевозчик «Winew і Bus Trans» извинилась за поведение сотрудников фирмы и заявила, что «шокирована поступком водителей».

Нардеп Брагар вступился за водителя этого автобуса и сказал, что не допустит его увольнения.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что государство заблокирует «Netflix», если тот не будет платить налоги.