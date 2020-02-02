Госсекретарь Помпео заявил, что США готовы обеспечить Беларусь нефтью

США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает «БЕЛТА».

- Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна – суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. США хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, - подчеркнул госсекретарь. - Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно – обратиться к нам.

По его словам, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок.

- Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал, - убежден политик.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться.

Напомним, что ранее Беларусь собиралась искать альтернативу российской нефти и купила топливо у Норвегии.