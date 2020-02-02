Украина боится направлять в Иран своих специалистов для расшифровки «черных ящиков» сбитого самолета, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина боится направлять украинских специалистов для расшифровки черных ящиков со сбитого самолета МАУ в Иране.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

По словам Зеленского, Иран пригласил украинских специалистов к расшифровке черных ящиков самолета авиакомпании МАУ, который сбили ракетой под Тегераном 8 января этого года. Президент сообщил, что приглашение поступило на дату 3 февраля этого года, но украинская сторона имеет ряд опасений.

– Они приглашают уже в понедельник (3 февраля) лететь к ним в Иран. Откровенно говоря, мы этого очень боимся, потому что могут пригласить наших специалистов в их лабораторию, но уже тогда нам наши специалисты сказали, что технически они не готовы к правильной, правдивой расшифровке. Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут — зачем вам теперь черные ящики, – отметил Зеленский.

– Нет, мы хотим взять эти ящики, и об этом мы говорили с представителем иранской стороны, и он сказал — если мы не сможем их расшифровать, мы их вам отдадим. Я сказал — мне ваш президент тоже давал слово, что мы будем допущены к любым предметам, к любым доказательств и сможем взять черные ящики", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в случае, если украинские специалисты будут лететь в Иран, они должны иметь мандат, что при неполной расшифровке на месте могут забрать черные ящики.

Как известно, 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана. Как выяснилось позднее, самолет сбила иранская армия.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Позже председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар заявил, что пока иранские эксперты пытаются расшифровать «черные ящики» сбитого украинского самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.

Напомним, иранские авиаслужбы с самого начала знали, что пассажирский самолет МАУ был сбит в Тегеране ракетами.