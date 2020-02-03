Надеемся на выборы по всей стране в конце октября, - помощник президента Ермак

Украина может выйти на следующую встречу в нормандском формате с новым пакетом договоренностей, включая проведение местных выборов в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью журналисту Владимиру Федорину заявил помощник президента Андрей Ермак.

Ермак высказал надежду, что на саммите нормандской четверки, который должен состояться в Берлине, будут сделаны шаги, чтобы местные выборы по украинским законам прошли по всей территории страны в конце октября.

При этом советник президента подчеркнул, что на переговорах речь идет только о выборах после получения Украиной контроля над границей с Россией. По его словам, президент Владимир Зеленский озвучил в Париже позицию, что Украина не может согласиться с передачей границы после выборов, поскольку это противоречит украинскому законодательству.

Напомним, ранее в «Слуге народа» заявили, что местные выборы могут пройти по мажоритарной системе