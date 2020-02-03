Из удобных кресел ВР можно быстро снова стать ближе к людям, - Разумков призвал нардепов думать о чем они говорят

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент и перестать жить в другой реальности.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета 3 февраля, передает «Украинская правда».

- Хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время общения с людьми. Думаю, что многие из тех, кто сегодня работает в Верховной Раде, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в ВР – то климат становится другой какой-то, вакуум, и люди начинают жить в какой-то другой реальности, оторванные от общества, оторванные от людей и от проблем, которые есть у людей. Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться – и с не совсем и не всегда, но удобных кресел ВР можно оказаться снова ближе к людям, - сказал Разумков.

Разумков добавил, что у нардепов, как и у всех людей есть право делать ошибки, но ответственность на парламентариях больше.

Он также посоветовал всем «чаще общаться с людьми, слышать их проблемы, и, если есть возможность, пытаться помогать их решать».

Спикер Рады также призвал нардепов «оставаться людьми», чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза ни во время каденции, ни после, потому что «значок, мандат и должность нардепа – это не привилегия, а ответственность».

Он напомнил, что надо «придерживаться того, что мы обещали людям, что Верховная Рада 9 созыва будет другой, а не такой, о которой сегодня много говорят в соцсетях и СМИ».

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку. Позже в «Нафтогазе» ответили на предложение депутата от «Слуги народа» об оплате коммуналки.