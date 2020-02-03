Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине, - премьер Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Премьер отметил, что на данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.

«Больницы должны подготовиться к возможному случаю заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании. Кроме того, Правительство обязывает провести учения в медицинских учреждениях относительно готовности принять потенциальных больных», - заявил Гончарук.

Кроме этого Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения рекомендует воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубей и город Ухань. Также рекомендуют отложить путешествия и на других территориях Китая.

«Правительство также установил режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативному мобилизации», - написал премьер-министр.

Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Напомним, что ранее в Великобритании и России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.

Как известно, на данный момент в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Кроме того, посольство Украины в Китае рекомендует украинцам покинуть Китай. По состоянию на 29 января посольством был установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь. 30 января состоялся первый рейс авиакомпании МАУ, которым часть украинцев прилетели из Китая. Вторую часть заберут 3 февраля.

Ранее США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя, в котором вспыхнула эпидемия смертельного вируса.