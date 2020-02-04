Трамп назвал своего потенциального соперника на выборах коротышкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что его потенциальный соперник на выборах Майкл Блумберг хочет себе коробку, на которой он будет стоять на дебатах из-за небольшого роста.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Fox News».

Трамп также отметил, что был бы рад соперничать с Блумбергом на выборах.

- Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой, - заявил Трамп.

Ранее Трамп сравнил со снеговиком представительницу Демократической партии Эми Клобушар и назвал Покахонтас Элизабет Уоррен. Бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп назвал Сонным Джо.

Напомним, что ранее Трамп случайно оскорбил мужчину, который пришел его поддержать.