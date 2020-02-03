Президент переназначил судью в Новом Буге

Президент Украины Владимир Зеленский назначил судью в Новобугский районный суд Николаевской области.

Об этом говорится в соответствующем указе № 33/2020.

«Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII «Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» постановляю: 1. Назначить в местных общих судах на должности: судьи Новобугского районного суда Николаевской области Уманскую Ольгу Викторовну…», – говорится в документе.

Отметим, что Ольгу Уманскую со сроком на пять лет в 2013 году назначили судьей Первомайского горрайонного суда. позже она работала в Новобугском райсуде. После окончания пятилетнего срока она ожидала бессрочного продления Президентом судейских полномочий.