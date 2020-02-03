Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России.

Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который в понедельник прилетел в Киев на переговоры.

- Мы говорили о войне на Донбассе, аннексии Крымского полуострова, нарушении прав человека в Крыму, агрессивной политике России в регионе. Во всех этих вопросах нам крайне важна последовательная поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ, - сказал Зеленский.

Напомним, 3 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.