В Минсоцполитики анонсировали перерасчет льгот и субсидий за доставку газа

В феврале Минсоцполитики осуществит автоматическое доначисление льгот и субсидий за услугу по распределению газа, потребности в дополнительных обращениях граждан за январь и февраль 2020 года нет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что поскольку Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила отдельный тариф по распределению газа только в конце декабря, за январь льготникам и субсидиантам поступили платежки с полной стоимостью услуги.

По словам заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко, в феврале Минсоцполитики проведет доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению газа автоматически за два месяца 2020 года.

В ведомстве обращают внимание, что соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости в обращении граждан.

Напомним, ранее премьер Гончарук заявлял, что правила предоставления субсидий менять не будут.