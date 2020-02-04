В Минобороны заявили, что подписали с Турцией контракт о сотрудничестве

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подписал договор о сотрудничестве с министром финансов и казначейства Турецкой Республики Берат Албайрак.

Об этом сообщили на странице министра в Facebook.

Сообщается, что контракт расширит сотрудничество в сфере совместного производство высокоточных противотанковых средств, ремонта и эксплуатации вертолетов, поставки авиационных двигателей, сотрудничества в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, транспортной авиации и тренажерных комплексов.

«Тесное сотрудничество с турецкими партнерами поможет нам повысить уровень безопасности на нашей морском южной границе - в акватории Черного моря. Вместе с тем, улучшение возможностей противовоздушной обороны в рамках совместного участия в программах НАТО», - говорится в сообщении.

Также министр поблагодарил турецкую сторону за то, что в 2016 году они приняли у себя 800 украинцев на бесплатных отдых.

«Также за профессиональную подготовку украинских военных в учебных заведениях Турецкой Республики, материально-техническую помощь для развития обороноспособности Украины», - добавили в сообщении.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на помощь Турции в освобождении политзаключенных в Крыму и России.