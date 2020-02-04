Замсекретаря СНБО Кривонос выступил за создание в Украине ЧВК

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил о необходимости легализации деятельности частных военных компаний в Украине.

Об этом он заявил в интервью «Фактам».

«У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК «Вагнер». Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний», — сказал Сергей Кривонос.

По его словам, есть множество людей, которые вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны.

«Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — отметил генерал-майор.

Он утверждает, что бойцы смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур. В качестве примера Кривонос привел США, где ЧВК создают, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем для государства.

Напомним, ранее в СБУ заявляли, что каждый десятый наемник в российской ЧВК «Вагнера» является украинцем.

Также напомним, как в Сирии нашли частную военную компанию николаевца, которая тренирует местных боевиков.