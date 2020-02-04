Сессия ВР: Нардепы уволили старого и назначили нового министра развития общин и территорий

Верховная Рада во вторник, 4 февраля, рассмотрит для предварительного одобрения изменения в Конституцию относительно уменьшения состава парламента, а также увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак. Об этом говорится в повестке дня Рады.

Также нардепы проголосуют о назначении нового министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

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11:31 Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2768 «О назначении Шмыгаля Д.А. вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины». За документ проголосовали 278 нардепов.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины», - указано в постановлении.

Денис Шмыгаль в прошлом году был назначен на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Он является кандидатом экономических наук - защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил.

С 2009 года занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

11:23 Верховная Рада Украины утвердила повестку дня третьей сессии работы парламента. Проект постановления №7068 «О повестке дня третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва» поддержали 246 парламентариев.

Так, постановлением определяется перечень проектов собственно к рассмотрению парламентом, перечень законопроектов, которые по заключениям комитетов ВР потеряли актуальность и предлагаются на отклонение по иным основаниям; проектов, которые по заключениям комитетов Рады предлагается вернуть субъектам права законодательной инициативы как такие, которые требуют доработки; законопроектов, включенных в повестку дня второй сессии ВР девятого созыва, в отношении которых получены заявления об их отзыве.

11:11 Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2767 «Об увольнении Бабак А.В. с должности министра развития общин и территорий Украины». Проект поддержали 266 нардепов.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: уволить Бабак Алену Валерьевна с должности министра развития общин и территорий Украины», - сказано в документе.

10:19 Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков открыл третью сессию парламента. После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины. В зале зарегистрировались 360 парламентариев.

10:02 В повестке дня парламента рассмотрение дальнейшей работы над законопроектами о внесении изменений в Конституцию о закреплении полномочий президента образовывать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Государственного бюро расследований, о народовластии и законопроекта относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроекты о гражданстве, о финансовом лизинге.