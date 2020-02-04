Мэр Николаева созывает депутатов на 6 февраля, чтобы продолжить сессию горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает на четверг, 6 февраля, заседание сессии городского совета.

Соответствующее распоряжение мэр подписал в понедельник, 3 февраля. Распоряжение опубликовано на сайте горсовета.

Сессия запланирована на 11:00. Отметим, что это будет уже пятое пленарное заседание 56-й очередной сессии, которая длится еще с сентября 2019 года.

Также добавим, что эта сессия изначально планировалась как земельная и в повестке дня было более 700 вопросов. Однако, депутаты их так и не рассмотрели, потому что у каждого была своя отдельная позиция.

Земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности. В итоге, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.

Предполагалось, что вопросы рассмотрят 20 декабря на четвертом пленарном заседании, однако мэр Александр Сенкевич заявил, что в этот день они должны согласовать бюджета на 2020 год, поэтому экстренно начали собирать комиссии, утверждать проект решения на исполкоме, который членам исполкома прислали в 4 утра. В итоге, бюджет таки согласовали, а на земельные вопросы ни сил, ни времени не хватило. Мэр Сенкевич позже созвал еще одно пленарное заседание, чтобы рассмотреть земельные вопросы, однако на нем не было кворума.