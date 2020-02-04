Президенту Зеленскому доверяет 59% украинцев, - опрос

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в начале 2020 года, составляет 59%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным опроса, лидером по доверию среди политиков остается Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%.

Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Спикеру Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, лидеру фракции ОПЗЖ Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру «Голоса» Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьеру Алексею Гончаруку - 20% и 53%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру «ЕС» Петру Порошенко - 15% и 78%.

Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» в течение 22-26 января 2020 года.

Напомним, согласно обнародованным 3 февраля данным Центра «Социальный мониторинг», рейтинг доверия Зеленского составляет 49,4%