Большинство украинцев ожидают от Зеленского в первую очередь прекращения войны и борьбы с коррупцией, - опрос

64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Об этом свидетельствуют результаты январского опроса Социологической группы «Рейтинг».

«Усиления борьбы с коррупцией ожидают 45%, возрождения промышленности – 30%, повышения социальных стандартов – 24%, повышения качества медицины – 22%. За последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности», – говорится в результатах.

Уменьшения влияния олигархов на политику ожидают 11%, стимулирования развития бизнеса – 8%, укрепления обороноспособности страны – 6%, столько же отдали голос за реформирование научной и образовательной сфер.

По 5% голосов набрали возрождение аграрного сектора и повышение международного имиджа государства. За защиту украинского языка и культуры проголосовали 4% респондента, столько же проголосовали за другие сферы. 5% опрошенных отметили, что им сложно ответить.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет, в нем приняли участие 2500 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале 2020 года, составляет 59%.