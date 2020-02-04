Новым главой Березанской РГА стал бывший налоговик из «Команды Зе», который подал «пустую» декларацию

Новым главой Березанской райгосадминистрации назначили Дениса Мезенко.

Об этом говорится в распоряжении Президента Украины Владимира Зеленского №100/2020-рп.

Мезенко 33 года. В декларации о доходах за 2018 год, которую Мезенко подал как кандидат на должность главы РГА в декабре 2019 года, он отмечает, что живет в Днепре. При этом в декларации он указал, что у него нет недвижимости, сбережений, автомобиля и каких-либо ценных вещей. Только указан суммарный доход в 1514 гривен от банковских процентов и страховых выплат.

Согласно данным сайта «Clarity-project», ранее Мезенко руководил Государственной налоговой инспекцией в Корабельном районе Николаева, Южноукраинской объединенной налоговой инспекцией и входил в общественную организацию «Команда Зе».

Также он работал заместителем начальника Слобожанской объединенной ГНИ в Харьковской области. В декларации после увольнения оттуда он отмечает, что в 2016 году получил 26,2 тысячи гривен зарплаты. И в этом случае Мезенко декларировал, что у него нет недвижимости, автомобилей или ценных вещей.

На выборах Президента Украины он был наблюдателем от организации «Команда Зе» на 130-м округе. На парламентских выборах он был уполномоченным лицом от «Слуги народа» на округе №128.

Отметим, что николаевская организация «Слуги народа» в октябре 2019 года упоминала о Мезенко, как о члене их избирательного штаба.

В 2014 и 2017 годах он фигурировал в качестве должника, против которого были открыты исполнительные производства. Один раз взыскателем была Елена Мезенко, а дважды – государство.

Напомним, что ранее президент Зеленский назначил новую главу Казанковской РГА, ей стала Наталья Казарина.