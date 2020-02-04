Кредитная программа «5-7-9%» рассчитана на пять лет, а в будущем может быть расширена, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что заработавшая в Украине программа финансовой государственной поддержки малого и среднего предпринимательства «Доступные кредиты 5-7-9%» рассчитана на пять лет, и видит возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.

Об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%», передает «Интерфакс-Украина».

- 5-7-9% - это не на месяц, не на год, а на пять лет. Пять лет будет работать программа. А потом посмотрим: в зависимости от количества клиентов будем расширять программу, - заявил Зеленский.

Также президент пообщался с теми, кто только подавал документы на получение кредита. Один из предпринимателей Алексей Нестеренко рассказал, что ему необходим кредит на миллион гривен, чтобы приобрести компьютерную технику для стартапа - открытие школы робототехники для детей.

- Нам нужны рабочие места. А в вашем случае - креативные рабочие места, - подчеркнул президент во время общения с предпринимателем.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе «5-7-9», которую анонсировали в конце прошлого года.