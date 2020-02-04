«Он даже не пользуется мобильным телефоном»: У Жириновского опровергли переписку с нардепом Кивой

Пресс-секретарь главы ЛДПР Александр Дюпин заявил, что Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.

Об этом он во вторник, 4 февраля, сказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

- Это фейк, - сказал Дюпин.

Представитель Жириновского также добавил, что Владимир Вольфович «вообще не знает, кто такой Илья Кива». Более того, глава либерально-демократической партии даже не пользуется мобильным телефоном, таким образом написать ему невозможно.

Илья Кива на своей странице в Facebook рассказал о ситуации.

- Я переписывался со своим другом Володей которого называю Жириком, по тексту и сути могу ответить за каждое написанное слово, потому что это правда, а остальное воспалённая фантазия журналистов. Кстати я у него подписан как Халк.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, в котором депутат Верховной Рады Илья Кива переписывается с контактом, подписанным «Жирик...Владимир Вольфович». Кива сначала осведомился о состоянии здоровья российского политика, а затем в нецензурных выражениях высказался о премьер-министре Украины и все правительстве.