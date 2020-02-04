Медицинские маски не защищают от коронавируса, - ВОЗ

Медицинские маски не защищают от коронавируса, однако они способны снизить риск заражения.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами.

«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену (дистанцию не менее 1 метра между собой и другими людьми, - ПН)», - говорится в сообщении.

ВОЗ посоветовала использовать маску «рационально» во избежание «ненужного расходования ценных ресурсов». Надевать ее рекомендуется только в тех случаях, когда налицо респираторные симптомы (кашель или чихание), позволяющие подозревать наличие 2019-nCoV, или же когда необходимо ухаживать за больным, который может быть инфицирован этим коронавирусом.

Напомним, ранее ВОЗ признала вспышку китайского коронавируса ЧС международного масштаба.