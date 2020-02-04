В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ЧВК – предполагается, что наемники будут воевать только за рубежом

Депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала законопроект о частных военных компаниях – «О военно-консалтинговой деятельности».

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она считает, что законопроект «позволит отвести в законное поле то, что давно существует вне закона». Военно-консалтинговая деятельность, в ее понимании, связана с охраной, защитой лиц и объектов, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой.

«В 2019 году общий объем мирового рынка предоставления военно-консалтинговых услуг, по разным оценкам, составляет от 250 до 400 миллиардов долларов. Заработная плата специалиста в области военного консалтинга на мировом рынке может достигать 1 тысячи долларов в день».

«Нормы проекта Закона направлены, прежде всего, на законное трудоустройство лиц, имеющих значительный военный опыт, ветеранов войны, участников Антитеррористической операции, военнослужащих, уволенных с военной службы, и бывших сотрудников правоохранительных органов. Характерной особенностью предложенного законопроекта является предоставление подобных услуг исключительно за рубежом, что исключает возможность образования «частных» армий на территории Украины», - сообщила депутат.

Напомним, что ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил о необходимости легализации деятельности частных военных компаний в Украине.