«Не нужно бояться митингов, надо принять решение»: Барна заявил, что губернатор Стадник испугался «псевдоактивистов» в вопросе центра Гурьевской ОТГ

Директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт», депутат Николаевского областного совета Федор Барна рассказал о том, как на сегодняшний день обстоят дела с вопросом о том, в каком селе будет центр объединенной территориальной общины – в Гурьевке или в Константиновке.

Об этом он рассказал корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Как известно, между жителями села Константиновка и Гурьевка, которые находятся в Новоодесском районе, идет борьба – оба села хотят стать центром объединенной территориальной общины. По этому поводу, в конце 2019 года, на четвертом этаже здания областного совета прошел небольшой митинг, на котором жители села Гурьевка обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику.

Сам Федор Барна, родившийся в Гурьевке, поддерживает своих соотечественников.

— Хотят сделать центром село Константиновка. Прекрасное село, где 700 человек, а из инфраструктуры – одно админздание. Игнорируя то, что у нас в самом географическом центре есть Гурьевка, да, это моя родина. Вот они все решили, что, раз это моя родина, значит, я это лоббирую. (…) Гурьевка - прекрасное село. Оно основано в 1775 году. С 1886 года являлось центром Херсонской губернии на 12,5 тысяч населения. Девять общин объединяло. Это село, где снимался фильм «Трактористы», где первая МТС (машино-тракторная станция) Советского Союза. Это село, где много прекрасных людей родилось…, - делится фактами о родине Федор Барна.

Депутат утверждает – Гурьевка соответствует всем критериям, по которым выбирают центр ОТГ. В селе есть достаточное количество населения, инфраструктура и необходимые кадры.

Что же касается позиции Стадника, по мнению Барны, она не отвечает действительности, поскольку губернатор просто хочет снять с себя ответственность. Хотя, план развития громад, который и будет определять границы и состав каждой ОТГ, должен быть подписан именно Александром Стадником.

— В этом плане я могу сказать четко и смело, и я об этом говорил на последней комиссии, что губернатор в этом вопросе немного сам себя обманывает. Он говорит: «Это не я, это специалисты, разбирайтесь сами». Я ему сказал, что не надо обманывать самого себя. Потому что именно за его подписью документ был утвержден и отправлен в Министерство регионального развития. Не надо снимать с себя ответственность. И вот в этом плане, конечно же, плохо, что пришел человек посторонний, у которого очень мало времени вникнуть в суть этой реформы и во все эти нюансы. Он, почему-то, думает, что это какие-то политические вопросы, - рассказывает депутат.

Помимо Стадника вопрос «тормозит» и его заместитель – Татьяна Стахевич. По мнению Федора Татьяна Стахевич Барны, Стахевич не разбирается в том, как должен выглядеть план и где у какой ОТГ должен быть центр, поскольку не ездила по области и «не болеет» этим вопросом.

— Он сказал, что дал команду специалистам, но пришел специалист и сказал, что Гурьева – лучший вариант. Но специалисту запретили подавать Гурьевку, сказали подавать Константиновку. И сегодня вот есть Стахевич и непонимание, почему так происходит. Почему есть чиновник, который не понимает ничего в округе, в конфигурации и не болеет этим всем, ни разу там не была, она сегодня будет определять будущее. Я обратился к Стаднику, предложил подойти к вопросу без политических предубеждений. Не нужно бояться митингов, псевдоактивистов, надо принять взвешенное, разумное решение государственного мужа, - сказал Федор Барна.

При этом, Федор Барна отметил, что ответственность за некомпетентность Татьяны Стахевич, в первую очередь, стоит перед Александром Стадником, который и набирал себе команду заместителей.

— Я не собираюсь со Стахевич общаться, она занимается финансами, у меня есть, с чем сравнивать, я до этого работал с другими заместителями, при Мерикове работал с одними, при Савченко работал с другим человеком, сегодня Стахевич… Ну, пока мне непонятна ее позиция. Мне непонятно, какое она вообще отношение может иметь к этому вопросу и почему она его блокирует. На самом деле, не хочу переходить конкретно на личности, ответственность лежит не только на Стахевич. Это уже ответственность губернатора – кого он набрал себе в команду. И я вам скажу, в этом плане, если он и дальше будет себя так вести, нам с ним, как минимум, в этом вопросе, однозначно не по пути, я ему четко сказал. «Мы все за всё хорошее, против всего плохого» - это все, конечно, здорово, но это лирика, - отметил Федор Барна.

Депутат считает, что таким образом на него оказывается давление. При этом, по словам Барны, своих интересов он не преследует.

— У меня, на моем округе нет бизнеса, нет земель своих, у меня нет интересов, я не лоббирую свои назначения, я просто представляю интересы людей. У меня один интерес – это громада. Я им отстраиваю инфраструктуру, делаю освещение, дороги, меняю им окна в школах, покупаю мебель. Не за свой счет, я это все двигаю, пытаюсь рассказывать о потребностях в совместной работе с органами местного самоуправления, с администрацией, везде. То есть, я, прежде всего, защищаю интересы своей громады. Я тот человек, который может в любой момент встать и защитить свою громаду, - утверждает депутат.

Также Барна заявил, что удивится, если в итоге окончательный план Стадник подаст с центром ОТГ в селе Гурьевка. Что же касается того, что будет, если все-таки выберут Константиновку, депутат утверждает, что в селе все придется начинать «с нуля».

— Представьте, если у нас есть громада с центром в Константиновке. Там нет ничего вообще. Чтоб там что-то создать, надо строить с нуля. Там одно здание стоит – старый клуб, который еще переделать надо, он сам переделан под сельский совет. Это надо будет вкладывать деньги не в развитие всей громады, а в развитие одного села, потому что оно станет центром. И я не против развития, но там, где этого хотят. В Константиновке живет порядка 700 человек и это, в большинстве, переселенцы. Им инфраструктура Константиновки не нужна вообще, они ею не пользовались бы. В Гурьевке живет две тысячи человек, - рассказывает Федор Барна.

При этом в Гурьевке, на сегодняшний день, по словам Барны, есть налаженная инфраструктура, специалисты и административные здания. К примеру, в Гурьевку ездят с соседних сел на приемы к врачу.

— Наша цель – развитие громады. Гурьевка идеально подходит, там есть инфраструктура, да, там не самые новые здания, все равно надо будет и технику покупать и решать некоторые моменты. Но есть люди, есть специалисты, есть у нас даже доктор, который обслуживает весь округ. Сотни людей с соседних сел записаны к нему на прием, позаключали с ним контракты. В Константиновке этого нет. Более того, если вы обратите внимание, по трассе едешь, стоит остановка. Она стоит посреди поля – по пояс трава и болота. Общественного транспорта к сельской раде нет. Да и незачем туда ехать. Получается, что люди сегодня будут приезжать за медицинскими услугами к нам, за какими-то моментами к нам, а Константиновка зачем? Чтоб было? – поинтересовался Федор Барна.

Депутат считает, что проблему с выбором села создали искусственно.