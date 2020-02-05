Зеленский заслушал отчет о работе Кабмина и раскритиковал их работу за не выполнение ряда поставленных задач

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

- Выдано два указа Президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены, – заявил глава государства в начале встречи.

В частности, по его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта касательно повышения способности Агентства регионального развития усиливать конкурентоспособности регионов, а также обеспечения разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Как сообщается, Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения.

Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Также президент отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, Зеленский предложил направить средства в размере 2,9 миллиардов долларов, которые «Нафтогаз Украины» получила от компании «Газпром», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

- Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине, — отметил президент и предложил Кабинету Министров подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам, а также разработки концепции реорганизации угольной отрасли.

В вопросе реформирования спиртовой отрасли глава государства сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона «О государственном регулировании производства и обороте спирта».

Также, по словам Зеленского, Кабмин в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку «Укрспирт» к приватизации.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом Президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

Глава Украины поставил Кабинету Министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы «Инвестиционная няня».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что к правительству уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 миллионов долларов и попросили о «инвестиционной няне».

Также, по словам премьера, продолжается работа над улучшением покрытия Интернетом отдаленных уголков Украины.

Алексей Гончарук отметил, что правительство уделяет большое внимание безопасности на дорогах, в частности камеры видеонаблюдения уже работают по всей Украине.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Алексей Гончарук дал старт кредитной программе «5-7-9», которую анонсировали в конце прошлого года.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эта программа рассчитана на пять лет, и он видит возможности расширения программы кредитования микро- и малых предприятий в будущем.