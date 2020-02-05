Справедливо привязать зарплату руководителей министерств к средней заработной плате в стране, - Зеленский

Кабинет министров принял решение ограничить зарплату и премий главам органов исполнительной власти. В этом он был поддержан президентом.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

О том, что правительство выполнило поручение президента и упорядочило вопрос выплаты заплаты, сообщил украинскому лидеру премьер-министр Алексей Гончарук:

- Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат, — сказал он, отметив, что будет также прекращена практика выплаты по 200-400% премий. Отныне премия – максимум один оклад.

Размеры зарплат руководителей министров будут ежемесячно публиковаться.

- Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже, – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Гончарук сообщил президенту о том, что правительство обратилось в НАК «Нафтогаз» с просьбой не платить руководству компании крупные премии, уменьшить их. Правда, соответствующее решение еще не принято, ведутся консультации.

Напомним, Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства, размеры которых вызвали критику у наблюдателей. В частности управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, но ключевые экономические показатели Украины в разы хуже. В свою очередь президент Владимир Зеленский дал указание Гончаруку пересмотреть размеры оплаты подчиненных и сделать их «нормальными».