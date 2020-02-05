В Кабмин подбираются новые кадры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кабмин подбираются новые кадры для усиления нескольких направлений.

Об этом он заявил в комментарии журналистам во время получения ID-карты в ЦНАПе.

Зеленский отметил, что сейчас процесс усиления правительства продолжается.

«Чтобы закончить вопрос с правительством. Это длительный процесс. Действительно, много вещей сделали. Есть вещи, их тоже не мало, которые еще не сделаны по разным причинам. Мы продолжаем вести практику - усиливать правительство. Сейчас подбираются новые кадры, чтобы усилить несколько направлений, как социальных, так и экономических. Это для нас очень нужно. Мы ведем постоянно встречи со многими специалистами, которые живут в Украине, и с украинцами, которые живут за границей. Я думаю, пару недель, и мы закончим этот процесс», - сказал он.

Кроме того, он прокомментировал вчерашнюю встречу и предварительный отчет представителей Кабмина, отметив, что окончательный отчет правительства будет 14 февраля и «есть некоторые вещи, которые они должны успеть сделать».

Напомним, 4 февраля Зеленский провел встречу с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа", на которой участники отчитались о выполнении задач, ранее поставленных президентом.