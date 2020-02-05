«Они создали в Москве «прокладку» - торговый дом»: Лукашенко объяснил, куда пропали директора сахарных заводов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о том, что Комитет госбезопасности задержал директоров всех четырех сахарных заводов страны.

Об этом сообщает DW.

- Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов, - заявил Лукашенко во вторник, 4 февраля.

Белорусский руководитель пообещал, что в ближайшие дни КГБ «подробно расскажет об этом деле», добавив, что «сладко точно не будет».

- Всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть, сказал, самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому, - сказал Лукашенко.

Напомним, 29 января СМИ заявили, что в Беларуси одновременно исчезли директора всех четырех сахарных заводов страны, а также руководитель Белорусской сахарной компании.