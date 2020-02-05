«Ликвидирует коррупционную составляющую»: Кабмин убрал облсоветы из процедуры передачи месторождений инвесторам

Кабинет министров Украины убрал облсоветы из процедуры передачи месторождений инвесторам. Считается, что это ликвидирует коррупционную составляющую в сфере добычи.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Облсоветы часто отказывали инвесторам, в том числе государственным компаниям, из-за коррупционных мотивов», – сообщил премьер.

Правительство утвердило постановление об ускорении электронных аукционов недропользователей. Ископаемые местного значения будут оставаться в ведении сельских, поселковых, городских и районных советов и объединенных территориальных общин.

«Отныне инвесторы смогут планировать свою деятельность заранее. Правительство разрешило резервирование земельного участка еще до выставления ее на аукцион», – подытожил Гончарук.

Как известно, 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе. Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Отметим, что обвинительный акт в отношении Николая Романчука находится в суде на рассмотрении с августа 2016 года. Примечательно, что еще одним из фигурантов вышеуказанного дела был и экс-первый заместитель главы Николаевского областного совета Михаил Соколов, фамилия которого, несмотря на то, что у него были проведены обыски, по непонятным причинам, исчезла из материалов уголовного производства. Кроме того, некоторые депутаты прямо указывали, что этот вопрос лоббировали среди депутатского корпуса Соколов и Левченко. Также добавим, что в суде были обнародованы телефонные разговоры Михаила Соколова с коллегой, в которых он заявил, что Максима Гламаздина на него вывел тогдашний председатель Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков.

Также напомним, в 2016 году депутаты Николаевского областного совета от фракций «БПП», «Оппозиционного блока» и «Батьківщини» и «УКРОПа» в июне прошлого года синхронно проголосовали за предоставление горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1» и за идею создания нового коммунального предприятия «Агентство развития», хотя накануне эти вопросы вызывали значительные разногласия в их рядах. Тогда депутат Николаевского областного совета от партии «Блок Петра Порошенко» Федор Барна согласовал свое личное голосование и голосование всей фракции «БПП» за предоставление горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1» с человеком, чье имя у него в телефоне подписано как «Миша Мультик».