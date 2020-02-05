В Украине запустили привязку электронной подписи к ID-паспорту и внедрили услугу онлайн-заказа замены водительских прав

В Украине с 5 февраля доступен новый сервиз - привязка квалифицированной электронной подписи (КЭП) на паспорт в форме ID-карты.

Об этом сообщает Министерствj внутренних дел Украины.

Сообщается, что новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственных органов, так и бизнеса. Таким образом, ID-паспорт стал носителем электронной подписи.

- Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами… В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID - карту можно получить бесплатно, - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на сегодня в Украине выдано 4,4 млн ID-паспортов. Услуга доступна для украинцев, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

Услугу можно получить двумя способами: сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации; записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении. Оформление КЭП и внесения его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.

Также Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины внедрили услугу онлайн-заказа замены водительского удостоверения.

Как отметили в пресс-службе, после потери или кражи граждане смогут подать заявку на новое водительское через электронный кабинет водителя.

По данным пресс-службы, получить собственный кабинет водителя можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который можно записать на чип своей ID-карточки, а также через Bank-id и Mobile-id.