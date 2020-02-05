Только четыре партии имеют более 5% поддержки – «Слуга народа» лидирует, - опрос

Президентская партия «Слуга народа» продолжает пользоваться наибольшей поддержкой в ​​украинском обществе.

Об этом свидетельствует исследование проведеное Социологической группой «Рейтинг» 22-26 января 2020 года.

Согласно опросу, рейтинг политических сил возглавляет партия «Слуга народа» с 42,2% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте партия «Оппозиционная платформа - За життя» - 13,5%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко третья - 9,5%. «Батькивщина» четвертая - 8,1%.

Поддержка других партий – ниже 4%. Тех, кто не определился – около 16%.

В опросе приняли участие граждане от 18 лет и старше. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале 2020 года, составляет 59%.