«Укрзалізниця» подписала с немецкой «Deutsche Bahn» меморандум о взаимодействии

«Укрзалізниця» в среду, 5 февраля, подписала с Deutsche Bahn меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Церемония состоялась в Доме правительства при участии премьер-министра Алексея Гончарука, министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Германии Анки Фельдгузен.

Подписи между документом поставили и.о. главы правления «Укрзалізниці» Желько Марчек, член правления «Укрзалізниці» Ремигиуш Пашкевич, член правления Deutsche Bahn Рональд Пофалла и глава DB Engineering & Consulting GmbH Нико Варнабоф.

- Я надеюсь, что это станет следующим шагом для построения надежного сотрудничества между «Укрзалізницей» и Deutsche Bahn, - заявил на церемонии премьер-министр Украины.

Меморандум, предусматривающий стратегическое сотрудничество между компаниями, будет действовать 3 года. Он предусматривает предоставление технической и управленческой помощи «Укрзалізнице».

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало «Меморандум о взаимопонимании» с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn. Как завил премьер-министр Алексей Гончарук, Украина в рамках «Меморандума о взаимопонимании» передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет.