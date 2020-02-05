«Хватит для изучения 25-30 случаев»: В Украину прибыли тест-системы для выявления коронавируса

На таможенную границу Украины прибыли тест-системы для обнаружения нового вида коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил директор директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает РБК-Украина.

По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев. Однако в ближайшее время ожидаются дополнительные поставки тест-систем для выявления коронавируса.

- Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения насчет дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое, - сказал он.

Скипальский добавил, что по состоянию на сегодня в 11 случаях, в которых были подозрения на заражение коронавирусом, заболевание не подтвердилось. Сейчас двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся на диагностике.

Напомним, от коронавируса погибло уже почти 500 человек, 911 заболевших выздоровели.