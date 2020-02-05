«Это реальное издевательство»: В Николаевской областной клинической больнице уже полтора месяца не работает лифт

фото: Facebook-страница Ксении Щиголь В Николаевской областной клинической больнице уже полтора месяца не работает лифт для пациентов и посетителей.

Об этом в редакцию «Преступности.НЕТ» сообщил один из читателей.

— Лифт не работает, подняться невозможно. Люди туда-сюда с четвертого, с третьего поднимаются, опускаются в аптеку, с аптеки… Одним словом, лифт не работает, это отвратительно для больницы, - рассказал местный житель.

При этом, в больнице есть грузовой лифт, однако медперсонал не только не помогает, но и всячески грубит пациентам, которые просят помочь воспользоваться грузовым лифтом.

— Там такой персонал… Есть лифт, грубо говоря, для персонала, пациенты упрашивают их везти, те кричат на людей просто за то, что те просят поднять их на этаж. Там потолки высокие, надо пройти 30-40 ступенек на одном пролете. Каждые четыре-пять ступенек и люди останавливаются, пожилые же. На этаже гематология, это рак крови, на секундочку. Это реальное издевательство, - пожаловался местный житель.

Отметим, что в пресс-службе управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации заверили, что лифт чинят.

Напомним, жители Николаева, проживающие в доме по улице Айвазовского, 13 пожаловались на КП «Гуртожиток», потому предприятие совершенно не занимается домом, а 30 октября отключило лифт в доме, чтобы часть жителей заставили других заплатить за долги по электричеству.