«Экономия больше, чем в два раза»: Кормышкин предложил внедрять альтернативное отопление в бюджетную сферу

Депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин предложил внедрять альтернативные источники получения тепла для школ, больниц и детских садов.

Об этом сообщается в пресс-службе депутата.

«Мы слышим от правительства заявления о снижении цен на газ, воду, отопление. Но, в итоге, все равно приходим к тому, что, какая бы цена в платежках указана не была – это дорого. И как бы в правительстве не старались выйти на рыночно обоснованную стоимость, она все равно будет повышаться, а тарифы будут расти. Коммунальная отрасль в Украине давно находится в запущенном состоянии, возможностей для ее восстановления лично я не вижу, а наблюдаю только как мы загоняем себя в тупик с ежегодными завышенными показателями в платежках. Лучше не будет, и из этой ямы нужно как-то выбираться», – сетует Кормышкин.

На сегодняшний день использование альтернативных источников получения тепла позволяет сэкономить немалую часть средств, уверяет депутат. Отопление с помощью твердотопливных котлов становится все более доступным и на него растет спрос не только благодаря относительной дешевизне сырья, а и теплоотдаче. Такие котлы могут работать на любом виде твердого топлива: дрова, уголь, пеллеты.

«Опыт отопления твердотопливными котлами на рынке есть, и, более того, растет с каждым днем. Я поинтересовался и могу просто привести цифры, опираясь на опыт Калиновской ОТГ: если в прошлом отопительном сезоне Маложеновский детский садик «Малятко» спалил газа на 85500 гривен, то в этом году сумма отопления на пеллетах дойдёт до 63000 гривен. Калиновская школа в прошлом сезоне потратила на газ 162300 гривен, а за этот сезон отапливаясь пеллетами местные и школа, и садик потратили на отопление 69000 гривен. Экономия больше, чем в два раза!» – приводит реальные примеры экономии депутат облсовета.

Юрий Кормышкин отмечает, что бизнес готов включиться в процессы по увеличению энергоэффективности, лишь бы для него были созданы благоприятные условия работы. Он уверен, что в дальнейшем реально перевести целые микрорайоны на отопление, что, в свою очередь, в разы снизило тарифы для населения.

«Почему бы в этом направлении не открыть зеленую дорогу для тех предприятий, деятельность которых направлена на реализацию проектов по модернизации систем отопления домов, социальных объектов, и переводе их на альтернативные источники получения тепла. Не каждый дом в силах обеспечить себя стационарным котлом. Но, в идеале, мы в дальнейшем смогли бы перевести целые микрорайоны на альтернативное отопление, что, в свою очередь, в разы снизило тарифы для населения. Мы ушли бы от дорогого газа, и таким же образом смогли перевести нашу бюджетную сферу на дешевое и качественное тепло», – подытожил Кормышкин.

Напомним, директор компании «Solar Service» Дмитрий Колосовский уверен, что в Николаеве активно проходит процесс перехода на альтернативные источники энергии и остановить его будет довольно сложно.