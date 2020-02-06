Сессия ВР: В Раду приехал Зеленский - проводит консультации с фракцией «Слуга народа»

Верховная Рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Также нардепы сегодня могут отменить законопроект о полном общем среднем образовании и изменения в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов.

Парламентарии рассмотрят включение в повестку дня законопроект относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы и рассмотрят изменения в Конституцию. Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве.

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10:35 Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание в четверг может затянуться до глубокой ночи в связи с рассмотрением поправок в законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Об этом он сказал журналистам после разговора фракции с президентом Владимиром Зеленским, который утром приезжал в здание парламента, передает Левый берег.

- Сегодня работаем до ночи. Мы проголосовали за это на фракции. Люди говорят: мы устали, давайте сядем, доработаем, сколько возможно, сегодня, увидим нашу скорость. Вы же понимаете, что мы парализуем Раду благодаря этому законопроекту? Идем по регламенту - это может на месяц парализовать, - сказал он.

10:10 Нардепы от «Слуги народа» заблокировали проходы к трибуне Рады и к президии ВР, чтобы предотвратить возможность блокировки со стороны оппонентов.

Отметим, что участие в блокировке президии ВР принимает участие и нардеп от Николаевщины Игорь Неингулевский.

09:50 Как рассказали в охране Рады, глава государства прибыл в парламент и проводит переговоры с депутатами провластной партии в кинозале, где обычно проходят согласительные советы. Об этом сообщает «Левый берег»

Под парламентом собираются люди, в основном, с флагами «Батькивщины» и с плакатами против отмены моратория на продажу земли с 1 октября 2020 года. Возле стадиона имени Лобановского также собираются представители «Нацкорпуса».

09:47 Правоохранители в четверг усилили охрану правопорядка в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На усиленное дежурство заступили полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

«Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме», - отметили в полиции.

09:42 У здания Рады уже собрался митинг противников открытия рынка земли.

09:39 К зданию Рады приехало много полицейских.

09:35 Зеленский прибыл в Верховную Раду. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Анна Стешенко.