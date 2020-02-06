Сессия Николаевского горсовета: Депутаты должны «разблокировать» более 700 земельных вопросов и отдать два моста «Укравтодору» ОНЛАЙН

В четверг, 6 февраля, в Николаевском городском совете проходит пятое пленарное заседание 56-й очередной сессии, которая длится с сентября 2019 года.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что эта сессия изначально планировалась как земельная и в повестке дня было более 700 вопросов. Земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности, однако по различным причинам на сессии они не рассматривались. В итоге, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.

Предполагалось, что вопросы рассмотрят 20 декабря на четвертом пленарном заседании, однако мэр Александр Сенкевич заявил, что в этот день они должны согласовать бюджет на 2020 год, поэтому экстренно начали собирать комиссии, утверждать проект решения на исполкоме, который членам исполкома прислали в 4 утра. В итоге, бюджет таки согласовали, а на земельные вопросы ни сил, ни времени не хватило. Мэр Сенкевич позже созвал еще одно пленарное заседание, чтобы рассмотреть земельные вопросы, однако на нем не было кворума.

Также, ранее Александр Сенкевич анонсировал, что 6 февраля на сессию вынесут проект решения о передачи двух мостов – Ингульского и Варваровского на баланс «Укравтодору».

В зале ведется онлайн-трансляция:

11:15