В Киеве презентовали мобильное приложение и национальную онлайн-платформу «Дія. Цифрова грамотність»

Министерство цифровой трансформации проводит презентацию мобильного приложения «Дія» и национальной онлайн-платформы «Дія. Цифрова грамотність».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В мероприятии принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Президент Владимир Зеленский в четверг принял участие в презентации государственного мобильного приложения "Дія".

- Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а самое главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели - презентуем мобильное приложение "Дія", - сказал он во время своего выступления.

Это мобильное приложение, которое позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.

- Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее. Поздравляю нашу страну, - заявил Зеленский.

По его словам, его цель как президента - "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета".

В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах.

- Это вызов, амбициозный, но достижимый, - сказал президент.

- Каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить какое-то разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой вечно плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись. Государство это меняет, - отметил он.

По его словам, на пути к цифровизации страны есть много препятствий, но "у меня есть воля, а значит у нас будет е-страна".

Напомним, в Украине запустили привязку электронной подписи к ID-паспорту и внедрили услугу онлайн-заказа замены водительских прав.