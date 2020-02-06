«Давайте подождем. Нужен результат», – Зеленский на вопрос об окончании испытательного срока Авакова напомнил о множестве резонансных дел

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Президент Украины Владимир Зеленский пока не может сказать, завершился ли испытательный срок для министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил в Раде, передает «Радио Свобода».

В частности, Зеленский не смог ответить, завершился ли испытательный срок для Авакова.

- Я не знаю, нечего вам сейчас ответить… Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результат… И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в Кабмин подбираются новые кадры для усиления нескольких направлений.

Роман Свиридов

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