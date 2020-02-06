«Называл «милым» и приглашал на ужин»: Министр финансов Шотландии подал в отставку после переписок с 16-летним парнем

Министр финансов Шотландии Дерек Маккей ушел в отставку после сообщения СМИ, что он прислал сотни сообщений 16-летнему парню.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Так, газета Sun ранее сообщила, что Маккей, который воспринимался как потенциальный лидер Шотландии, в течение полугода прислал юноше в Instagram и в Facebook около 270 сообщений. В них он называл парня «милым» и приглашал на ужин.

В одном из сообщений парень написал, что ему 16 и министру «не надо ничего пытаться». Газета также процитировала мать парня, которая призвала уволить Маккея.

Маккей сообщил, что провел разговор с первым министром Шотландии Николой Стерджен, и подал в отставку прошлой ночью. Стерджен назвала его поведение не соответствующим стандартам.

Министр извинился за, как он сказал, свое «глупое поведение». Он отметил, что служба в правительстве была для него большим преимуществом, и ему жаль, что подвел коллег и сторонников.

Отмечается, что Маккей - открытый гей и отец двоих детей, который сообщил о своей ориентации в 2013 году, когда развелся с женой.

Ранее сообщалось, что глава американской кинокомпании ушел в отставку из-за того, что предлагал актрисе «продвижение» в обмен на секс.